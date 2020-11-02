"Я не знаю, чи є якесь пояснення формі Манчестер Юнайтед. Це була випадкова і фартова перемога над РБ Лейпциг. Те, що ми бачили в англійській Прем’єр-лізі, недостатньо добре від Манчестер Юнайтед. Рівень різко падає.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Було дуже дивно бачити півзахист Манчестер Юнайтед ромбом. Уле Гуннар Сульшер бажав бачити Погба в центрі поля, де він, вочевидь, провалився, оскільки наставник змінив позицію француза, відправивши його на лівий фланг.

Він не знає, що робити з Погба. Сульшер повинен переглянути свою позицію. Можливо, найкраща позиція для Погба зараз – це лава запасних", – поділився Лебеф у коментарі ESPN.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед поступився Арсеналу (0:1), а Погба привіз пенальті у свої ворота, з якого забили вирішальний гол.

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