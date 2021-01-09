Інгулець вжив заходів, щоб не мати проблем з першим офіційним матчем у 2021 році.

Другий матч між новачком еліти і СК Дніпро-1 (14 лютого) також відбудеться на Дніпро-Арені, стверджує Meta-ratings.

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Поєдинок першого кола формально був домашнім для Інгульця, однак його провели на дніпровському стадіоні. Очікувалося, що друга гра відбудеться на кропивницькій Зірці, проте клуб з Петрового врахував гіркий досвід технічної поразки від Шахтаря. Щоб зайвий раз не хвилюватися через стан газону Зірки, Інгулець знову "прийме" СК Дніпро-1 на Дніпро-Арені.

Нагадаємо, команда Сергія Лавриненка пішла зимувати на десятій сходинці УПЛ.

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