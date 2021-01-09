Ингулец принял меры, чтобы не иметь проблем с первым официальным матчем в 2021 году.

Второй матч между новичком элиты и СК Днепр-1 (14 февраля) также пройдет на Днепр-Арене, утверждает Meta-ratings.

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Поединок первого круга формально был домашним для Ингульца, однако его провели на днепровском стадионе. Ожидалось, что вторая игра состоится на кропивницкой Звезде, но клуб с Петрова учел горький опыт технического поражения от Шахтера. Чтобы лишний раз не волноваться за состояние газона Звезды, Ингулец снова "примет" СК Днепр-1 на Днепр-Арене.

Напомним, команда Сергея Лавриненко пошла зимовать на десятой строчке УПЛ.

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