Ингулец начнет вторую часть сезона на Днепр-Арене – новичок хочет избежать повторения технического поражения
Ингулец принял меры, чтобы не иметь проблем с первым официальным матчем в 2021 году.
Второй матч между новичком элиты и СК Днепр-1 (14 февраля) также пройдет на Днепр-Арене, утверждает Meta-ratings.
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Поединок первого круга формально был домашним для Ингульца, однако его провели на днепровском стадионе. Ожидалось, что вторая игра состоится на кропивницкой Звезде, но клуб с Петрова учел горький опыт технического поражения от Шахтера. Чтобы лишний раз не волноваться за состояние газона Звезды, Ингулец снова "примет" СК Днепр-1 на Днепр-Арене.
Напомним, команда Сергея Лавриненко пошла зимовать на десятой строчке УПЛ.
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