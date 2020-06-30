Інгулець підписав екзотичного хавбека

Інгулець продовжує підсилювати склад для боротьби за вихід у Прем'єр-лігу.

Клуб з Петрового на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з танзанійським хавбеком Йоханою Оскаром Мкомолою.

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З вересня минулого року африканець провів 14 матчів за Ворсклу U-21, однак в першій команді полтавців шансу так і не отримав. До цього Мкомола належав танзанійському клубу Young Africans, за який грав у африканському Кубку Конфедерацій. 20-річний новачок Інгульця вже встиг дебютувати у вчорашньому матчі проти Миная (1:1).

Команда Сергія Литвиненка після 21 туру Першої ліги посідає другу сходинку, щоправда, Агробізнес і Рух можуть випередити петрівців, маючи гру в запасі.

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