Інгулець – Верес – 1:0 – відео гола та огляд "болотяного матчу"
Інгулець тріумфально завершив перше коло чемпіонату України, мінімально обігравши Верес. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Інгулець – Верес на "Футбол 24".
Верес мав непоганий момент після дальнього удару Кучерова, на що Інгулець відповів голом. Запорожець закинув на Сітала, Артем робив простріл, але воротар заблокував. М'яч залишився в Сітала, який з гострого кута від дальньої стійки забив.
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Перед перервою Марусич мав подвоювати перевагу, але не зумів пробити повз кіпера. У другому таймі Верес був активніший біля чужих воріт, зокрема, міг забити Геннадій Пасіч, але забракло точності. В підсумку, Інгулець втримав переможний рахунок.