Верес мав непоганий момент після дальнього удару Кучерова, на що Інгулець відповів голом. Запорожець закинув на Сітала, Артем робив простріл, але воротар заблокував. М'яч залишився в Сітала, який з гострого кута від дальньої стійки забив.

Інгулець у "болотяному" матчі дотис Верес – кураж голкіперів, нерви Вірта і друга поспіль перемога Бартуловіча

Перед перервою Марусич мав подвоювати перевагу, але не зумів пробити повз кіпера. У другому таймі Верес був активніший біля чужих воріт, зокрема, міг забити Геннадій Пасіч, але забракло точності. В підсумку, Інгулець втримав переможний рахунок.