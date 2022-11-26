Верес имел неплохой момент после дальнего удара Кучерова, на что Ингулец ответил голом. Запорожец забросил на Ситало, Артем делал прострел, но вратарь заблокировал. Мяч остался у Ситало, который с острого угла от дальней штанги забил.

Ингулец в "болотном" матче дожал Верес – кураж голкиперов, нервы Вирта и вторая подряд победа Бартуловича

Перед перерывом Марусич должен был удвоить преимущество, но не сумел пробить мимо кипера. Во втором тайме Верес был более активен у чужих ворот, в частности, мог забить Геннадий Пасич, но не хватило точности. В итоге Ингулец удержал победный счет.