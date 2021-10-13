Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов'язав Олімпію з Асунсьйона сплатити борг київському Динамо за перехід вінгера Дерліса Гонсалеса.

Парагвайський гранд зобов'язаний сплатити борг за 45 днів, повідомляє D10.

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Лозаннський арбітраж розглянув справу про фінансові зобов'язання Олімпії перед Динамо. "Торочкуваті" завинили чемпіону України 5 млн доларів. У лютому 2020-го парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами. Однак, згодом Олімпія запропонувала інші умови, від яких Динамо відмовилося і звернулося в CAS.

До слова, фінансовий радник Олімпії заявив про брак коштів для реалізації рішення суду в Лозанні. Проте, клубні боси вже розпочали пошуки потенційних інвесторів для врегулювання проблеми.

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