"Ми вкрай розгнівані, адже це очевидна помилка. Нам дають фол після зіткнення двох гравців Монци – і це на п'ятому році роботи VAR! Усі знають, що в таких випадках потрібно почекати вердикту VAR.

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Якщо навіть не брати до уваги удар Лаутаро в стійку, ми могли повести 3:1, але натомість говоримо про нічию, що трапилася внаслідок серйозної помилки", – цитує Індзагі Football Italia.

Епізод, про який говорить коуч Інтера, стався на 81 хвилині. За рахунку 2:1 не зарахували гол Франческо Ачербі, адже суддя зупинив гру через нібито порушення правил, ще коли м'яч був у повітрі та не перетнув лінію воріт.

На відеоповторі видно, що падіння Пабло Марі відбулось через зіткнення зі своїм одноклубником Армандо Іццо. Якби рефері не перервав гру, момент би розглянув VAR і, ймовірно, зарахував би гол. Монца ж відігралась на 93 хвилині. Фінальні 2:2 на табло.

Інтер втратив очки в Монці у компенсований час, Ювентус здобув восьму перемогу поспіль і піднявся на другу позицію