"Мауро не звільнений, у нього ще два роки контракту з ПСЖ. Щоб його позбутись, клубу доведеться заплатити купу грошей, чого, я думаю, не буде у такій ситуації. Це гравець, у якого багато інших пропозицій з Європи.

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Зазвичай таке відбувається, коли клуб міняє тренера і в нього є інші вимоги. Таке трапляється у футболі, тому є оренди, заміни тощо. Є багато гравців по всьому світу, які перебувають у такій самій ситуації. Зараз Мауро просто вирішує, що буде робити.

Якщо він ухвалить рішення залишитись, то може спокійно бути в ПСЖ, адже у нього ще два роки контракту. Якщо вирішить перейти в інший клуб, де для нього буде місце, то він підбере той, який якнайкраще підходить. І піде", – цитує Нару Marca.

Нагадаємо, аргентинець навіть не потрапив у заявку на матч першого туру Ліги 1. Йому наполегливо радять знайти новий клуб до кінця трансферного вікна, адже Крістоф Гальтьє на нього не розраховує.

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