Ікарді розглядає можливість зміни чемпіонату – все через хворобу Ванди
Нападник Галатасарая Мауро Ікарді може продовжити кар'єру у чемпіонаті Аргентини.
Ікарді вів переговори з Галатасараєм щодо продовження контракту: обидві сторони були зацікавлені у продовженні співпраці. Проте новини, пов'язані із хворобою дружини гравця Ванди Нари, змусили Ікарді розмірковувати про переїзд на батьківщину.
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Як інформує TyC Sport, Ікарді хотів би попросити Галатасарай про оренду в один із клубів чемпіонату Аргентини. Він має намір на півроку вирушити до себе на батьківщину, щоб Ванда Нара почувалася, як удома. Одним із клубів, в яких Ікарді може опинитися, називають Ньюеллс Олд Бойз.
Нагадаємо, що днями Ванді поставили страшний діагноз – лейкемія.
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