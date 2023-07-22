Ікарді вів переговори з Галатасараєм щодо продовження контракту: обидві сторони були зацікавлені у продовженні співпраці. Проте новини, пов'язані із хворобою дружини гравця Ванди Нари, змусили Ікарді розмірковувати про переїзд на батьківщину.

Ванда Нара почула страшний діагноз – шокований Ікарді благає повертатися у Європу

Як інформує TyC Sport, Ікарді хотів би попросити Галатасарай про оренду в один із клубів чемпіонату Аргентини. Він має намір на півроку вирушити до себе на батьківщину, щоб Ванда Нара почувалася, як удома. Одним із клубів, в яких Ікарді може опинитися, називають Ньюеллс Олд Бойз.

Нагадаємо, що днями Ванді поставили страшний діагноз – лейкемія.

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