Икарди вел переговоры с Галатасараем по поводу продления контракта: обе стороны были заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако новости, связанные с болезнью жены игрока Ванды Нары, заставили Икарди размышлять о переезде на родину.

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Как информирует TyC Sport, Икарди хотел бы попросить Галатасарай об аренде в один из клубов чемпионата Аргентины. Он намерен на полгода отправиться к себе на родину, чтобы Ванда Нара чувствовала себя как дома. Одним из клубов, в которых Икарди может оказаться, называют Ньюэллс Олд Бойз.

Напомним, что на днях Ванде поставили страшный диагноз – лейкемия.

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