Мілан розпочав перемовини з Дженоа щодо трансферу Пйонтека

Форвард "грифонів" Кшиштоф Пйонтек може змінити клубну прописку в Серії А.

За інформацією сайту журналіста Джанлуки Ді Марціо, "россонері" розпочали роботу над переходом Кшиштофа Пйонтека.

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Повідомляється, що Мілан зробив запит Дженоа щодо польського нападника. "Грифони" хочуть отримати за Кшиштофа щонайменше 40 млн євро. Мілан взяв час на роздуми щодо доцільності придбання футболіста за таку суму, адже клуб має проблеми з фінансовим fair-play.

Саме Пйонтек повинен стати заміною Ігуаїна, який близький до переходу в Челсі. У послугах гравця також зацікавлений Реал.

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