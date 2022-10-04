Бордо мінімально обіграв Лаваль у матчі 10-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Франції, в якому півзахисник Данило Ігнатенко зумів відзначитись результативною передачею.

Чемпіонат Франції 2022/23, 10-й тур. Ліга 2.

Лаваль – Бордо – 1:2

Голи: Маджотті, 56 – Маджа, 5, Еліс, 69

Бордо вже в дебюті поєдинку повів у рахунку, а до взяття воріт доклався Ігнатенко. Саме українець був на подачі кутового та несподівано для суперника віддав передачу низом у штрафний – Маджа ударом в дотик відправив м'яч у сітку.

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По перерві Лаваль зрівняв рахунок. Не обійшлось без втрати м'яча Ігнатенком, хоча до цього призвів незручний пас партнера. Бордо все ж вирвав перемогу завдяки точному удару Еліса.

Додамо, що Ігнатенко провів на полі 90 хвилин та окрім результативної передачі записав до свого пасиву жовту картку і отримав 6,7 бала за версією Sofascore. Точність пасів українця склала 87%. Данило завдав один неточний удар, виграв лише одну дуель за м'яч з 5, 10 разів втрачав м'яч – одна з них призвела до пропущеного гола.

Таким чином, Бордо набрав 20 очок та разом з Ам'єном очолює турнірну таблицю – жирондинці вище завдяки кращій різниці голів.

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