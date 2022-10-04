Чемпионат Франции 2022/23, 10-й тур. лига 2.

Лаваль – Бордо – 1:2

Голы: Маджотти, 56 – Маджа, 5, Элис, 69

Бордо уже в дебюте поединка повел в счете, а к взятию ворот приложился Игнатенко. Именно украинец был на подаче углового и неожиданно для соперника отдал передачу низом в штрафную – Маджа ударом в касание отправил мяч в сетку.

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После перерыва Лаваль сравнял счет. Не обошлось без потери мяча Игнатенко, хотя к этому привел неудобный пас партнера. Бордо все же вырвал победу благодаря точному удару Элиса.

Игнатенко провел на поле 90 минут и кроме результативной передачи записал в свой пассив желтую карточку и получил 6,7 балла по версии Sofascore. Точность пасов украинца составила 87%. Даниил нанес один неточный удар, выиграл лишь одну дуэль за мяч с 5, 10 раз терял мяч – одна из них привела к пропущенному голу.

Таким образом, Бордо набрал 20 очков и вместе с Амьеном возглавляет турнирную таблицу – жирондинцы выше благодаря лучшей разнице голов.

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