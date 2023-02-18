Бордо з Данилом Ігнатенком продовжує запеклу боротьбу за повернення в Лігу 1.

Ліга 2, 24 тур

Бордо – ФК Париж – 2:1

Голи: Бокеле, 24, Барбе, 32 (пен.) – Лопес, 72

Бордо у минулому турі поступився аутсайдеру Ньору і віддав Сошо другу сходинку, яка гарантує вихід в еліту. Жирондинці повинні були реабілітуватися на рідному полі – приїхав середняк ФК Париж.

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Данило Ігнатенко втретє поспіль відіграв повний матч, але отримав одні з найгірших оцінок у команді. На щастя, у складі Бордо знайшлись інші герої. Ще до перерви Бокеле і Барбе з пенальті забезпечили господарям комфортну перевагу. Відповідь Лопеса на 72-й хвилині розподіл очок не змінила.

Перемога дозволила Бордо повернутись у зону підвищення, але Сошо відстає лише на 2 очки і сьогодні ще може посунути команду Ігнатенка.

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