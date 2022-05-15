Франція, 37 тур

Бордо – Лор'ян – 0:0

Ліон – Нант – 3:2

Голи: Дембеле, 9, Пакета, 79, Тете, 85 – Мерлін, 81, Сіпрієн, 90+4

Метц – Анже – 1:0

Гол: Лакмел, 50

Монако – Брест – 4:2

Голи: Бен Єддер, 44, 51, 54, Фолланд, 70 – Дюверн, 10, Белайлі, 23

Ніцца – Лілль – 1:3

Голи: Клюйверт, 31 – Девід, 51, 61, Веа, 90+4

Ренн – Марсель – 2:0

Голи: Буріго, 12, Майєр, 35 –

Сент-Етьєн – Реймс – 1:2

Голи: Мангаля, 12 – Манетзі, 2, Думбія, 61

Страсбур – Клермон – 1:0

Гол: Томассон, 28 –

Труа – Ланс – 1:3

Голи: Б'янкон, 14 – Дансо, 42, Муїнга, 45, Клосс, 71

Бордо з нашим Данилом Ігнатенком у складі зберіг примарні шанси зачепитися за виживання. Жирондинці під протести фанатів розписали нічию з Лор'яном і ще можуть піднятися у зону плей-офф. Зрештою, поки жодна команда остаточно не вилетіла у Лігу 2.

За іронією долі, Крістоф Гальтьє на чолі Ніцци втратив шанси вийти в Лігу чемпіонів, поступившись Ліллю, з яким торік виграв чемпіонат. На дві путівки претендують Монако, Марсель та Ренн, який залишився у боротьбі завдяки перемозі над провансальцями. Ліон уже ні на що не претендує, але таки зумів обіграти Нант. Вирішальний гол у активі екс-гравця Шахтаря Тете.

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