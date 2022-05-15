Ігнатенко і Ко під протести фанів зберегли шанс вижити, Тете приніс перемогу Ліону, шалена інтрига в зоні Ліги чемпіонів
Відбувся передостанній тур чемпіонату Франції. Турнірна таблиця починає набувати остаточних обрисів.
Франція, 37 тур
Бордо – Лор'ян – 0:0
Ліон – Нант – 3:2
Голи: Дембеле, 9, Пакета, 79, Тете, 85 – Мерлін, 81, Сіпрієн, 90+4
Метц – Анже – 1:0
Гол: Лакмел, 50
Монако – Брест – 4:2
Голи: Бен Єддер, 44, 51, 54, Фолланд, 70 – Дюверн, 10, Белайлі, 23
Ніцца – Лілль – 1:3
Голи: Клюйверт, 31 – Девід, 51, 61, Веа, 90+4
Ренн – Марсель – 2:0
Голи: Буріго, 12, Майєр, 35 –
Сент-Етьєн – Реймс – 1:2
Голи: Мангаля, 12 – Манетзі, 2, Думбія, 61
Страсбур – Клермон – 1:0
Гол: Томассон, 28 –
Труа – Ланс – 1:3
Голи: Б'янкон, 14 – Дансо, 42, Муїнга, 45, Клосс, 71
Бордо з нашим Данилом Ігнатенком у складі зберіг примарні шанси зачепитися за виживання. Жирондинці під протести фанатів розписали нічию з Лор'яном і ще можуть піднятися у зону плей-офф. Зрештою, поки жодна команда остаточно не вилетіла у Лігу 2.
За іронією долі, Крістоф Гальтьє на чолі Ніцци втратив шанси вийти в Лігу чемпіонів, поступившись Ліллю, з яким торік виграв чемпіонат. На дві путівки претендують Монако, Марсель та Ренн, який залишився у боротьбі завдяки перемозі над провансальцями. Ліон уже ні на що не претендує, але таки зумів обіграти Нант. Вирішальний гол у активі екс-гравця Шахтаря Тете.
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