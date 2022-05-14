Мессі та Мбаппе влаштували шоу: ПСЖ розгромив середняка у Лізі 1
ПСЖ без особливих проблем переграв Монпельє у передостанньому турі чемпіонату Франції. Ліонель Мессі й Кіліан Мбаппе стали головними героями.
Ліга 1, 37-й тур
Монпельє – ПСЖ – 0:4
Голи: Мессі, 6, 20, Ді Марія, 26, Мбаппе, 60 (пен.)
Парижани грали дуже потужно. Мбаппе розривав на лівому фланзі і примудрився двічі результативно віддати на Мессі, який оформив перший дубль у чемпіонаті Франції. Раніше Ліонель по два м'ячі забив у ворота РБ Лейпциг та Брюгге в Лізі чемпіонів.
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До розгромного рахунок довів Ді Марія, з льоту пробивши кіпера. Вже по перерві побиття продовжив Мбаппе, який впевнено реалізував пенальті, розвівши кіпера й м'яч по різні кути. Столичний клуб міг забивати ще, але реалізація моментами підводила. 4:0 світилось після фінального свистка на користь парижан на Стад де ла Моссон.
Команда Маурісіо Почеттіно набрала 83 пункти на вершині турнірної таблиці, Монпельє ж залишився тринадцятим, маючи в активі на 40 очок менше. В останньому турі ПСЖ гратиме з аутсайдером Метцом.
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