Франция, 37 тур

Бордо – Лорьян – 0:0

Лион – Нант – 3:2

Голы: Дембеле, 9, Пакета, 79, Тете, 85 – Мерлин, 81, Сиприен, 90+4

Метц – Анже – 1:0

Гол: Лакмел, 50

Монако – Брест – 4:2

Голы: Бен Йеддер, 44, 51, 54, Фолланд, 70 – Дюверн, 10, Белайли, 23

Ницца – Лилль – 1:3

Голы: Клюйверт, 31 – Дэвид, 51, 61, Веа, 90+4

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Буриго, 12, Майер, 35 –

Сент-Этьен – Реймс – 1:2

Голы: Мангаля, 12 – Манетзи, 2, Думбия, 61

Страсбур – Клермон – 1:0

Гол: Томассон, 28 –

Труа – Ланс – 1:3

Голы: Бьянкон, 14 – Дансо, 42, Муинга, 45, Клос, 71

Бордо с нашим Данилом Игнатенко в составе сохранил призрачные шансы зацепиться за выживание. Жирондинцы под протесты фанатов расписали ничью с Лорьяном и могут подняться в зону плей-офф. В конце концов ни одна команда пока окончательно не вылетела в Лигу 2.

По иронии судьбы, Кристоф Гальтье во главе Ниццы потерял шансы выйти в Лигу чемпионов, уступив Лиллю, с которым в прошлом году выиграл чемпионат. На две путевки претендуют Монако, Марсель и Ренн, который остался в борьбе благодаря победе над провансальцами. Лион уже ни на что не претендует, но сумел обыграть Нант. Решающий гол в активе экс-игрока Шахтера Тете.

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