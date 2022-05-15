Игнатенко и Ко под протесты фанатов сохранили шанс выжить, Тете принес победу Лиону, интрига в зоне Лиги чемпионов
Состоялся предпоследний тур чемпионата Франции. Турнирная таблица начинает приобретать окончательные очертания.
Франция, 37 тур
Бордо – Лорьян – 0:0
Лион – Нант – 3:2
Голы: Дембеле, 9, Пакета, 79, Тете, 85 – Мерлин, 81, Сиприен, 90+4
Метц – Анже – 1:0
Гол: Лакмел, 50
Монако – Брест – 4:2
Голы: Бен Йеддер, 44, 51, 54, Фолланд, 70 – Дюверн, 10, Белайли, 23
Ницца – Лилль – 1:3
Голы: Клюйверт, 31 – Дэвид, 51, 61, Веа, 90+4
Ренн – Марсель – 2:0
Голы: Буриго, 12, Майер, 35 –
Сент-Этьен – Реймс – 1:2
Голы: Мангаля, 12 – Манетзи, 2, Думбия, 61
Страсбур – Клермон – 1:0
Гол: Томассон, 28 –
Труа – Ланс – 1:3
Голы: Бьянкон, 14 – Дансо, 42, Муинга, 45, Клос, 71
Бордо с нашим Данилом Игнатенко в составе сохранил призрачные шансы зацепиться за выживание. Жирондинцы под протесты фанатов расписали ничью с Лорьяном и могут подняться в зону плей-офф. В конце концов ни одна команда пока окончательно не вылетела в Лигу 2.
По иронии судьбы, Кристоф Гальтье во главе Ниццы потерял шансы выйти в Лигу чемпионов, уступив Лиллю, с которым в прошлом году выиграл чемпионат. На две путевки претендуют Монако, Марсель и Ренн, который остался в борьбе благодаря победе над провансальцами. Лион уже ни на что не претендует, но сумел обыграть Нант. Решающий гол в активе экс-игрока Шахтера Тете.
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