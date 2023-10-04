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"Перший тайм у нашому виконанні був фантастичним. Шахтар щосили намагався отримати хоч якийсь контроль, ми володіли перевагою в центрі поля і повністю контролювали гру. Однак Шахтар – досвідчена команда. У другому таймі нам не вдалося витримати колишню схему. Перший гол у наші ворота став результатом серії невдалих подій.

Антверпен – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

На той момент не було приводу для паніки, але пропущений перший гол розчарував. Це дозволило Шахтарю набрати обертів. Третього гола не повинно було статися. Цього штрафного удару можна було уникнути. Ми намагалися внести корективи, але ми не змогли повернути собі домінування, яким володіли до перерви. Алдервейрелд і Янссен разом вирішували, хто буде виконувати пенальті. Не можна звинувачувати Тобі, він узяв на себе відповідальність за це.

Не можу згадати, коли ми востаннє пропускали три голи, крім матчу проти Барселони. Це дуже незвично. Це майже неможливо пояснити. У першому таймі ми мали повний контроль, але в другому таймі це домінування зникло, зокрема через швидкий гол. Забий ми третій м'яч, то повернулися б у гру, але цього не сталося. На цьому рівні такий штрафний удар – це деталі, які можуть визначити хід матчу", – цитує тренера Антверпена офіційний сайт УЄФА.

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