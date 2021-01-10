Швед вирішив розважитись, коли розминався для виходу на поле у матчі проти Торіно.

Повернення Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 2:0

Ібрагімовіч спокійно виконував вправи, допоки йому на очі не потрапив тренер з фізпідготовки. 39-річний лідер Мілана без особливих зусиль двічі перекинув ногу через свою "жертву". Довелося вкотре згадувати, що Златан активно займався бойовими мистецтвами і навіть має чорний пояс з тхеквондо.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч зіграв вперше за півтора місяця. Швед отримав 6 хвилин, а Мілан впевнено переміг Торіно з рахунком 2:0.

Мілан впевнено здолав Торіно і залишився на вершині Серії А – Ібрагімовіч повернувся після травми