Ібрагімовіч визначився зі своїм номером у Мілані – швед взяв приклад з Пірло та нинішнього помічника Шевченка

Зірковий нападник Златан Ібрагімовіч вже обрав ігровий номер, з яким виступатиме у складі Мілана.

Шведський ветеран зупинився на футболці з номером 21, інформує офіційний твіттер Мілана.

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Зазначимо, що в часи свої перших виступів за "россонері" Златан виступав з іншими числами на спині – №11. У поточному сезоні цей номер забрав Фабіо Боріні, а "дев'ятка", яку також полюбляє Ібрагімовіч, залишиться у поляка Кшиштофа Пйонтека. Серед легендарних носіїв 21 номера Мілана варто виділити Мауро Тасотті (до слова, він працює асистентом Андрія Шевченка у збірній України) і Андреа Пірло, з яким швед перетинався у сезоні 2010/11.

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Зазначимо, що контракт Златана з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.