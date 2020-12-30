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"Його потрібно боятися", – Кассано залякав гравців Мілана Ібрагімовічем

30 грудня 23:50 205 Читать на русском
"Його потрібно боятися", – Кассано залякав гравців Мілана Ібрагімовічем
Златан Ібрагімовіч та Антоніо Кассано / Фото ФК Мілан

Екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано вважає, що прихід Златана Ібрагімовіча в Мілан позитивно вплине на гравців "россонері".

"80% його товаришів по команді не заслуговують грати в Мілані. Але я впевнений, що перехід Ібрагімовіча змусить їх працювати краще.

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На тренуваннях він змушує вас ретельно працювати, і якщо він бачить, що хтось починає тренуватися не так, як слід, то він підвищує голос. І якщо він підвищить голос, треба боятися", – цитує Кассано Sky Sports Italia.

Нагадаємо, нещодавно Мілан оголосив про повернення в команду 38-річного Златана Ібрагімовіча. Після 17-ти турів Серії А "россонері" розташувались на 11-й сходинці.

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Теги
Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Трансфери Мілана Антоніо Кассано Антоніо Кассано
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