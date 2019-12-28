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"Той самий Златан, інший диявол", – Ібрагімовіч в своєму стилі відреагував на повернення в Мілан

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"Той самий Златан, інший диявол", – Ібрагімовіч в своєму стилі відреагував на повернення в Мілан
Златан Ібрагімовіч / AFP

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч порадував своїх підписників оригінальним колажем після оформлення трансферу до "россонері".

Ібрагімовіч виклав зображення у своєму Instagram, де він в образі Бога бореться проти диявола.

Ібрагімовіч офіційно повернувся у Мілан

Швед не забув і про підпис до фото, зробивши це у своєму звичному стилі: "Той самий Златан, інший диявол".

Нагадаємо, Ібрагімовіч повернувся до Мілана, за який вже виступав в період з 2010 по 2012 рік і забив 42 голи у Серії А. Контракт Златана з "россонері" розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Також в активі 38-річного шведа виступи за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ та Лос-Анджелес Гелаксі. Саме за команду зі США Ібра виступав протягом останнього сезону.

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Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Теги
Трансфери Трансфери Мілана Мілан Мілан Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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