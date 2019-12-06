Ібрагімовіч відверто висловився про VAR

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч поділився думками щодо системи відеодопомоги арбітрам.

"На мій погляд, завжди потрібно перевіряти, коли сумніваєшся. Арбітрам у США ще вчитися і вчитися. Коли ставиш пенальті, то маєш бути в цьому впевнений. Якщо тобі кажуть подивитися повтор, то потрібно це зробити. Не можна бути егоїстом.

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Ми люди, всі помиляємось. Головне – визнавати помилки. Ніхто не ідеальний. Я теж помиляюсь. Як кажуть у США: "Краще перестрахуватись, ніж потім шкодувати". Обережність ніколи не завадить", – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю виданню GQ.

Нагадаємо, 38-річний футболіст, у якого нещодавно закінчився контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, продовжує шукати нову команду серед представників елітного дивізіону Італії. Щоправда, потенційних роботодавців поки що відлякують фінансові запити зіркового шведа.

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