Ібрагімовіч принизив Кріштіану порівнянням з легендарним Роналдо

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч, який раніше анонсував продовження кар'єри в Італії, висловився з приводу можливого протистояння з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду у Серії А.

"Чи знайду я справжнього Роналдо в Італії? Ні, справжній Роналдо – бразилець. Кріштіану Роналду – не талант, це всього лише плід старанної роботи.

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Перейти в Ювентус для Роналду – виклик? Перейти в команду, яка виграла Серію А сім років поспіль – виклик? Маячня. Якби він дійсно шукав новий виклик, то перейшов би в Юве, коли той був у серії В", – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю виданню GQ.

Нагадаємо, що бразильський форвард Роналдо двічі став володарем "Золотого м'яча" (1997 і 2002 рр.), а в Італії виступав за Інтер та Мілан.

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