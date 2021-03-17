Златан Ібрагімовіч разомі зі своїми партнерами провів повноцінне тренування перед найближчим матчем Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт Мілана.

Ібрагімовіч офіційно повернувся у збірну Швеції після 5 років паузи

39-річний швед повністю відновився від травми і готовий допомогти "россонері" здобути путівку у чвертьфінал ЛЄ. Златан перебував у лазареті ще з лютого.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ Мілан на виїзді розписав нічию з МЮ (1:1). У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких забив стільки ж голів.

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