Ібрагімовіч відновився від травми і готовий вибити Манчестер Юнайтед з Ліги Європи
19:30 - Читать на русском
Шведський форвард Златан Ібрагімовіч провів тренування у загальній групі Мілана.
Златан Ібрагімовіч разомі зі своїми партнерами провів повноцінне тренування перед найближчим матчем Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт Мілана.
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39-річний швед повністю відновився від травми і готовий допомогти "россонері" здобути путівку у чвертьфінал ЛЄ. Златан перебував у лазареті ще з лютого.
Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ Мілан на виїзді розписав нічию з МЮ (1:1). У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких забив стільки ж голів.
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