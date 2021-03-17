Златан Ибрагимович вместе со своими партнерами провел полноценную тренировку перед ближайшим матчем Лиги Европы, сообщает официальный сайт Милана.

Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции после 5 лет паузы

39-летний швед полностью восстановился от травмы и готов помочь "россонери" завоевать путевку в четвертьфинал ЛЕ. Златан находился в лазарете еще с февраля.

Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЕ Милан на выезде расписал ничью с МЮ (1:1). В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 14 матчей, в которых забил столько же голов.

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