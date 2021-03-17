Ибрагимович восстановился от травмы и готов выбить Манчестер Юнайтед из Лиги Европы
19:32 - Читати українською
Шведский форвард Златан Ибрагимович провел тренировку в общей группе Милана.
Златан Ибрагимович вместе со своими партнерами провел полноценную тренировку перед ближайшим матчем Лиги Европы, сообщает официальный сайт Милана.
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39-летний швед полностью восстановился от травмы и готов помочь "россонери" завоевать путевку в четвертьфинал ЛЕ. Златан находился в лазарете еще с февраля.
Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЕ Милан на выезде расписал ничью с МЮ (1:1). В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 14 матчей, в которых забил столько же голов.
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