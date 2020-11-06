Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч болісно сприйняв поразку від Лілля (0:3) у 3 турі Ліги Європи.

Шведський ветеран явно не мав настрою, а заміна на 60 хвилині остаточно розлютила його.

Перша поразка Мілана за 25 матчів у відеоогляді розгрому від Лілля

Ібрагімовіч прямо на полі почав саркастично аплодувати, а біля лави запасних щось емоційно пояснював головному тренеру Мілана Стефано Піолі. Зрештою, 39-річний нападник таки заспокоївся і додивився болючий поєдинок. Сьогодні (6 листопада) Златан збирається серйозно поговорити з партнерами, щоб у майбутньому такі провали не повторювались, повідомляє Corriere dello Sport.

Додамо, що Мілан опустився на другу сходинку групи Ліги Європи, пропустивши вперед саме Лілль.

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