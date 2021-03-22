Форвард національної команди Швеції Златан Ібрагімовіч не стримав емоцій під час спілкування з пресою на батьківщині.

Ветеран заплакав, відповідаючи на запитання репортера про ставлення його сім'ї до повернення у склад "синьо-жовтих". Відео з'явилося в твіттері ESPN FC.

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Ібрагімовіч назвав "поганим" запитання про реакцію його синів. Форвард зізнався, що його 13-річний син Вінсент заплакав, коли почув рішення батька. Однак, досвідчений нападник запевнив, що тепер усе гаразд, хоча сам у цей момент почав плакати.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч офіційно повернувся у збірну Швеції після 5 років паузи перед стартом кваліфікації до ЧС-2022. "Синьо-жовті" стартують у відборі матчем проти команди Грузії 25 березня.

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