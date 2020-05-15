"Бог повернувся": Ібрагімовіч спровокував шквал критики – український форвард оцінив, але фанати обурені

Епатажні дії форварда Мілан Златана Ібрагімовіча подобаються далеко не всім вболівальникам.

Зірковий швед отримав чималу порцію критики після свого допису в Instagram з нагоди повернення в Італію. "Бог повернувся і стежить за тобою", – написав Златан під світлиною.

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Втім, деякі підписники вирішили, що така заява – занадто навіть для Ібри. "Бог не повернувся, він був тут, але ти – не він", "Твій рот і манери – повне...", "Не називай себе Богом. Ти лише багата людина, яка бачить себе богом, але може померти в будь-яку мить", – ці та інші коментарі залишили обурені читачі. Знайшлися і ті, хто схвально оцінив поведінку ветерана Мілана. Зокрема, український форвард Микола Ковталюк, який виступає за грузинську Ділу Горі, лайкнув допис Златана.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Ібрагімовіч не буде продовжувати контракт з Міланом і влітку покине клуб.

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