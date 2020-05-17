Ибрагимович покинет Милан – известный тренер озвучил два варианта, между которыми выбирает швед

Шведский нападающий не останется в Милане на следующий сезон. В этом уверен наставник Болоньи Синиша Михайлович.

Напомним, в начале этого года Ибра подписал контракт с Миланом на правах свободного агента и успел сыграть 10 матчей, забив 4 гола. Впрочем, 38-летний швед не будет продлевать контракт с "россонери" и покинет клуб. Об этом заявил сербский тренер Синиша Михайлович, который возглавляет Болонью и является другом Златана.

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"Ибра позвонил мне несколько дней назад. Посмотрим, что он решит летом. Но, безусловно, Златан не останется в Милане – он или присоединится к Болонье, или вернется в Швецию", – цитирует Михайловича Football Italia со ссылкой на Telegraf.rs.

К слову, Болонья занимает 10 место в турнирной таблице Серии А. В течение карьеры в Италии Ибрагимович уже успел поиграть за Ювентус и Интер.

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