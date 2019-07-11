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Ибрагимович получил звание лучшего игрока года в МЛС – возмущенные фанаты назвали свой вариант

09:56 33 Читати українською
Ибрагимович получил звание лучшего игрока года в МЛС – возмущенные фанаты назвали свой вариант
Златан Ибрагимович / ESPN

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продолжает свое покорение американского чемпионата.

37-летний швед получил награду ESPYS по версии американского телеканала ABC.

Ибрагимович назвал символический состав всех времен – швед шокировал своим выбором

Ибрагимович опередил Уэйна Руни (Ди Си Юнайтед), Джозефа Мартинеса (Атланта Юнайтед) и Аарона Лонга (Нью-Йорк Ред Буллз). Однако, фанаты МЛС не согласились с таким выбором. По их мнению, индивидуальную награду должен был получить форвард ФК Лос-Анджелес Карлос Вела, который существенно опережает Ибрагимовича по статистическим показателям.

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

В прошлом году награду получил Неманья Николич, который защищает цвета Чикаго Файр.

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МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Лос-Анджелес Мир Карлос Вела Карлос Вела Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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