Ібрагімовіч назвав символічний склад усіх часів – швед шокував своїм вибором

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч опублікував свою символічну збірну усіх часів.

Златан Ібрагімовіч у фірмовому стилі підійшов до вибору символічної збірної усіх часів.

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Команда складається з 11 Златанів, а от з тренером команди Ібрагімовіч ще не визначився.

"Ось моя збірна всіх часів. Треба тільки обрати тренера. Можливо, це буде Златан", – написав Ібрагімович в своєму твіттері.

Нагадаємо, 37-річний Ібрагімович ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції, чотири рази потрапляв до символічної збірної УЄФА, тричі визнавався найкращим гравцем Серії А і французької Ліги 1 і потрапив до символічної збірної МЛС за підсумками минулого сезону.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"