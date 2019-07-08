toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ібрагімовіч назвав символічний склад усіх часів – швед шокував своїм вибором

14:19 1117 Читать на русском
Ібрагімовіч назвав символічний склад усіх часів – швед шокував своїм вибором
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч опублікував свою символічну збірну усіх часів.

Златан Ібрагімовіч у фірмовому стилі підійшов до вибору символічної збірної усіх часів.

Ібрагімовіч викликав Погба на Bottle cap challenge – француз дав гідну відповідь

Команда складається з 11 Златанів, а от з тренером команди Ібрагімовіч ще не визначився.

"Ось моя збірна всіх часів. Треба тільки обрати тренера. Можливо, це буде Златан", – написав Ібрагімович в своєму твіттері.

Нагадаємо, 37-річний Ібрагімович ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції, чотири рази потрапляв до символічної збірної УЄФА, тричі визнавався найкращим гравцем Серії А і французької Ліги 1 і потрапив до символічної збірної МЛС за підсумками минулого сезону.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

blog_ava
"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков
15:30
5616
Теги
Світ Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Символічна збірна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
24
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук