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Ібрагімовіч оштрафований за симуляцію у матчі МЛС

11 травня 09:52 785 Читать на русском
Ібрагімовіч оштрафований за симуляцію у матчі МЛС
Златан Ібрагімовіч / The Local Sweden

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч оштрафований за відверту симуляцію у матчі проти Коламбус Крю.

Дисциплінарний комітет МЛС покарав нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча за підсумками матчу з Коламбус Крю (1:3).

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37-річний швед визнаний винним в симуляції в епізоді на 23-й хвилині і оштрафований. Сума штрафу не уточнюється.

В поточному сезоні Ібрагімовіч провів 9 матчів, в яких відзначився 9 голами і 2 гольовими передачами.

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