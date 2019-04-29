Ібрагімовіч знову забив в МЛС – ветеран вражає результативністю за океаном

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч голом приніс перемогу над Реал Солт-Лейком (2:1) в матчі Західної конференції МЛС.

Швед забив на 70-й хвилині за нічийного рахунку. Ібра в один дотик замкнув простріл Ллетджета з лівого флангу.

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Цей гол став уже 8-м для зіркового форварда в семи матчах цього сезону. Також забитий м'яч став ювілейним за весь заокеанський період у кар'єрі Ібрагімовіча. Гол у ворота Реала – 30-й для ветерана у футболці Гелаксі (34 поєдинки).

Відзначимо, що Златан Ібрагімовіч з одноклубниками наразі йдуть другими у турнірній таблиці конференції. Гелаксі на один пункт відстають від сусідів із ФК Лос-Анджелес, але мають гру в запасі.