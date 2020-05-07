Ібрагімовіч ненавидів лише чотирьох одноклубників за всю кар'єру – зірка ПСЖ у чорному списку

Захисник Лос-Анджелес Гелаксі Мікаель Сіані пригадав свою розмову зі шведським нападником Златаном Ібрагімовічем, коли той виступав за американський клуб.

"Я говорив зі Златаном про його стосунки з колишнім тренером ПСЖ Лораном Бланом. Він сказав, що між ними все було добре. У ПСЖ він не любив Кавані. Ібра сказав мені, що за всю кар'єру він зустрічав чотирьох футболістів, яких ненавидить. Один з них – Кавані", – цитує Сіані RMC Sport.

ПСЖ влітку переживе неминучу революцію – парижани втратять двох символів нової епохи

Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за ПСЖ з 2012 по 2016 роки. За цей період шведський форвард чотири рази виграв чемпіонат Франції, двічі – національний Кубок та по три рази Суперкубок та Кубок Ліги.

Кавані приєднався до парижан у 2013 році і досі виступає за клуб. Відтоді уругваєць зіграв за ПСЖ 301 матч, забивши 200 голів. Едінсон є найкращим бомбардиром в історії французького клубу. Попереднім рекордсменом, до речі, був Ібрагімовіч (156 голів).

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника