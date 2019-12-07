Скандальний шведський нападник Златан Ібрагімовіч провів паралелі між собою та режисером Квентіном Тарантіно щодо фанатичної відданості своїй справі.

"Він любить кіно так само, як я люблю футбол. Я хотів би зустрітися з ним, послухати його розповіді. Видно, що Квентін володіє пристрастю, що він трохи божевільний геній. Він любить те, що робить, і хоче донести це до публіки. Мрію зіграти в його фільмі поганого хлопця, який розбиває обличчя Дуейну Джонсону... Серйозно, дуже поважаю його, він прекрасно втілює американську мрію.

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Тарантіно схожий на Мухаммеда Алі, якого я вважаю ще однією легендою. Я любив Алі, тому що він все робив так, як хотів. У нього було власне бачення, і він його реалізував. Зі свого боку, я ні на кого не дивлюся: Тарантіно – це історія кіно, а Златан – історія футболу", – розповів Ібрагімовіч в інтерв'ю виданню GQ.

Нагадаємо, 38-річний футболіст, у якого нещодавно закінчився контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, продовжує шукати нову команду серед представників елітного дивізіону Італії. Щоправда, потенційних роботодавців поки що відлякують фінансові запити зіркового шведа.

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