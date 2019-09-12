Ибрагимович едва не стал жертвой конфуза фаната – странная реакция шведа

После матча МЛС Колорадо – Лос-Анджелес Гэлакси (2:1) случился забавный эпизод. Конечно, одним из участников момента стал Златан Ибрагимович.

Златан Ибрагимович не сумел забить гол впервые за 5 последних матчей МЛС, а его Лос-Анджелес Гэлакси в 29-м туре на выезде проиграл Колорадо со счетом 1:2. Впрочем, самое интересное событие игры случилась уже после окончания поединка.

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Несколько фанатов сумели прорваться на поле и побежали к Ибрагимовичу. Один из них не удержался на газоне и, падая, едва не снес шведского нападающего. Впрочем, Златан совершенно не отреагировал на это, оставшись абсолютно невозмутимым. Расстроился из-за прерывания голевой серии?

К слову, в текущем сезоне Ибрагимович забил 23 гола, уступая лишь Карлосу Веле (27). Гэлакси набрал 42 очка – это 8 позиция Западной конференции.

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