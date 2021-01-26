Форварди Мілана та Інтера обмінялись гарячими репліками і ледь не зчепились на полі під час півфіналу Кубка Італії.

Інтер – Мілан: онлайн-відеотрансляція чвертьфіналу Кубка Італії

Романьйолі жорстко завалив Лукаку на газон, що дуже не сподобалось бельгійцю. Зірка "нерадзуррі" підвівся і почав щось доводити опоненту. Роль адвоката взяв на себе Ібрагімовіч, остаточно розлютивши Лукаку. Златан кинув кілька слів супернику, через які нападник Інтера вже був готовий битися. Емоції не затихали до перерви – Ромелу прямував до роздягальні і продовжував кричати на адресу Ібри. Рефері обом роздав по жовтій картці.

Додамо, що саме шведський ветеран відкрив рахунок на 31 хвилині, дозволивши Мілану виграти перший тайм. Натомість вже у другому Златан збив Коларова і пішов з поля за другу жовту картку.

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