Форварды Милана и Интера обменялись горячими репликами и едва не сцепились на поле во время полуфинала Кубка Италии.

Интер – Милан: онлайн-видеотрансляция четвертьфинала Кубка Италии

Романьоли жестко завалил Лукаку на газон, что очень не понравилось бельгийцу. Звезда "нерадзурри" встал и начал что-то доказывать оппоненту. Роль адвоката взял на себя Ибрагимович, окончательно вспылив Лукаку. Златан бросил несколько слов сопернику, из-за которых нападающий Интера уже был готов драться. Эмоции не затихали до перерыва – Ромелу направлялся в раздевалку и продолжал кричать в адрес Ибры. Рефери обоим раздал по желтой карточке.

Добавим, что именно шведский ветеран открыл счет на 31 минуте, позволив Милана выиграть первый тайм. Зато уже во втором Златан сбил Коларова и ушел с поля, получив вторую желтую карточку.

Дербі Мілана під кубковим соусом, важкий дебют наступника Лемпарда та нова дуель Моурінью і Клоппа: топ-5 матчів мідвіку