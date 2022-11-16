"Карло, вітаю тебе зі всіма здобутками та перемогами. Ти – номер один. Мені дуже пощастило мати такого тренера. Хоча й тобі пощастило зі мною попрацювати. Але головна удача – відкрити тебе як людину. Можу з впевненістю сказати, що друг ти навіть кращий, ніж тренер.

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Я тебе люблю. Але більше не смій казати, що ти бідний і хочеш позичити в мене грошей. Зараз ти також вже нормально заробляєш", – жартівливо сказав Ібрагімовіч, видавши компліменти у своєму стилі.

Анчелотті відповів взаємністю: "За маскою зухвалості ховається великий професіонал і неймовірний альтруїст. Златан – один з небагатьох, хто більше радіє асисту, ніж голу. Він чудовий футболіст і класний шоумен".

Ібрагімовіч і Анчелотті перетиналися в ПСЖ у сезоні-2012/13. Карло виграв для Парижа чемпіонство, а Златан забив 30 голів у 34 матчах чемпіонату.