"Карло, поздравляю тебя со всеми достижениями и победами. Ты – номер один. Мне очень повезло иметь такого тренера. Хотя и тебе посчастливилось со мной поработать. Но главная удача – открыть тебя как человека. Могу с уверенностью сказать, что друг ты даже лучше, чем тренер.

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Я люблю тебя. Но больше не смей говорить, что ты беден и хочешь одолжить у меня денег. Сейчас ты тоже уже нормально зарабатываешь", – шутливо сказал Ибрагимович, отвесив комплиментов в своем стиле.

Анчелотти ответил взаимностью: "За маской дерзости скрывается великий профессионал и невероятный альтруист. Златан – один из немногих, кто больше радуется ассисту, чем голу. Он отличный футболист и классный шоумен".

Ибрагимович и Анчелотти пересекались в ПСЖ в сезоне 2012/13. Карло выиграл для Парижа чемпионство, а Златан забил 30 голов в 34 матчах чемпионата.