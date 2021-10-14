Хуммельс спробує свої сили у нефутбольному шоу – доведеться конкурувати з політиком і танцівницею
20:43 - Читать на русском
Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс наважився показати свої таланти за межами футбольного поля.
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Разом з 32-річним Хуммельсом веселити публіку спробують депутат СДПН Карл Лаутербах і танцюристка Мотсі Мабусе. Учасників тренуватимуть відомі коміки. Запис шоу відбудеться наступного тижня, а прем'єра на Amazon очікується весною 2022 року.
Додамо, що в поточному сезоні Хуммельс провів 7 матчів та відзначився одним асистом.
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