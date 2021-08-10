Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс стрибнув у гречку. Тривалі стосунки з Кеті Фішшер, схоже, підійшли до кінця.

Матс і Кеті познайомилися ще у 2007 році, у них є трирічний син Людвіг, але історія їхнього спільного життя має сумний кінець. Як повідомляє Bild, пара розпалася.

Хуммельс почав зустрічатися з іншою жінкою – 21-річною Лізою Штраубе, яка грає у настільний теніс. Матса помітили з новою обраницею під час прогулянки в Дортмунді.

Новина стала несподіванкою, адже зіркове подружжя Хуммельсів не давало приводів говорити про розрив. Кеті працює тележурналістом. Матс є лідером оборони дортмундської Борусії.

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