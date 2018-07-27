Худжамов: Наприкінці матчу Юргорден випустив "маленького динозаврика"

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов поділився емоціями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена (1:1).

"Результат 50 на 50. Забили гол на виїзді, проте не втримали перемогу. Напевно, більше задоволені, ніж засмучені.

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Тактика? Ми грали на виїзді, для нас це новий турнір, було логічно грати від оборони.

В кінці матчу був "валідол". Юргорден випустив "маленького динозаврика", який стрибав, намагався всі м'ячі зняти. Можна було здогадатися, що суперник буде так грати в кінці матчу.

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Результат – не поганий, не хороший. Нормальний", – розповів ХуджамовТК Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию 1:1 із Юргорденом. М'ячі забили Сергій Яворський і Аліу Баджі.