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Худжамов: Наприкінці матчу Юргорден випустив "маленького динозаврика"

08:19 772 Читать на русском
Худжамов: Наприкінці матчу Юргорден випустив "маленького динозаврика"
Рустам Худжамов / ФК Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов поділився емоціями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена (1:1).

"Результат 50 на 50. Забили гол на виїзді, проте не втримали перемогу. Напевно, більше задоволені, ніж засмучені.

Маріуполь зіграв результативну нічию з Юргорденом

Тактика? Ми грали на виїзді, для нас це новий турнір, було логічно грати від оборони.

В кінці матчу був "валідол". Юргорден випустив "маленького динозаврика", який стрибав, намагався всі м'ячі зняти. Можна було здогадатися, що суперник буде так грати в кінці матчу.

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Результат – не поганий, не хороший. Нормальний", – розповів ХуджамовТК Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию 1:1 із Юргорденом. М'ячі забили Сергій Яворський і Аліу Баджі.

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
Матч завершено
1 : 1
Маріуполь
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Теги
Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Юргорден - Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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