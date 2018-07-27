Худжамов: В конце матча Юргорден выпустил "маленького динозаврика"

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился эмоциями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена (1:1).

"Результат 50 на 50. Забили гол на выезде, но не удержали победу. Наверное, больше довольны, чем расстроены.

Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом

Тактика? Мы играли на выезде, для нас это новый турнир, было логично играть от обороны.

В конце матча был "валидол". Юргорден выпустил "маленького динозаврика", который прыгал, пытался все мячи снять. Можно было догадаться, что соперник будет так играть в конце матча.

Юргорден – Мариуполь: Бабич прокомментировал дебют приазовцев в Лиге Европы

Результат – не плохой, не хороший. Нормальный", – рассказал Худжамов ТК Футбол.

Напомним, Мариуполь сыграл вничью 1:1 с Юргорденом. Мячи забили Сергей Яворский и Алиу Баджи.