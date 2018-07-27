toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛИГА ЕВРОПЫ

Худжамов: В конце матча Юргорден выпустил "маленького динозаврика"

08:19 140 Читати українською
Худжамов: В конце матча Юргорден выпустил "маленького динозаврика"
Рустам Худжамов / ФК Мариуполь

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился эмоциями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена (1:1).

"Результат 50 на 50. Забили гол на выезде, но не удержали победу. Наверное, больше довольны, чем расстроены.

Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом

Тактика? Мы играли на выезде, для нас это новый турнир, было логично играть от обороны.

В конце матча был "валидол". Юргорден выпустил "маленького динозаврика", который прыгал, пытался все мячи снять. Можно было догадаться, что соперник будет так играть в конце матча.

Юргорден – Мариуполь: Бабич прокомментировал дебют приазовцев в Лиге Европы

Результат – не плохой, не хороший. Нормальный", – рассказал Худжамов ТК Футбол.

Напомним, Мариуполь сыграл вничью 1:1 с Юргорденом. Мячи забили Сергей Яворский и Алиу Баджи.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
Матч окончен
1 : 1
Мариуполь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мариуполь Мариуполь Лига Европы Юргорден - Мариуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
52
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук