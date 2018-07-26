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Юргорден – Маріуполь: Бабич прокоментував дебют приазовців у Лізі Європи

22:57 129 Читать на русском
Юргорден – Маріуполь: Бабич прокоментував дебют приазовців у Лізі Європи
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена (1:1).

"Я задоволений. Хлопці виконували стратегію, яку ми обрали. Загалом, вона спрацювала. Забили, але пропустили наприкінці. Десь не вистачило досвіду та лави. Якби в нас були свіжі нападники, могли б спіймати на контратаці. У кінці потрібно було взяти м'яч під контроль і довести до переможного завершення, але ми й так зіграли в обороні.

Маріуполь зіграв результативну нічию з Юргорденом

Подякував хлопцям. Це наш перший досвід. Ми завершили гру з високо піднятою головою. Розуміли, що суперник буде тиснути. Але ми виграли багато верхових подач. А у середній лінії вже не вистачило сил на підбирання. Тепер потрібно відновитися. Це дебют, тому не гнівимо Бога – відіграли вдало. Штучне поле? Воно хорошої якості та не вплинуло на гру. У першому таймі кілька разів підсковзнулися, але потім звикли. Краще таке, ніж погане натуральне", – розповів Бабич в інтерв'ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, що приазовці зіграли внічию 1:1 із Юргорденом. М'ячі забили Сергій Яворський і Аліу Баджі.

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
Матч завершено
1 : 1
Маріуполь
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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Юргорден - Маріуполь
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