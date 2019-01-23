Ховард анонсував завершення кар'єри футболіста

Екс-голкіпер Евертона та збірної США Тім Ховард вирішив повісити бутси на цвях.

Воротар Колорадо Рапідс Тім Ховард повідомив про рішення завершити професіональну кар'єру гравця по завершенні сезону в МЛС.

Ховард пропустив автогол з центра поля в МЛС

"Я з нетерпінням чекаю початку сезону МЛС, він буде для мене останнім. Для сентиментів ще буде багато часу. Зараз я буду насолоджуватися кожною хвилиною гри, докладати максимум зусиль і допомагати команді досягати вершин та перемог", – написав Ховард у Twitter.

Нагадаємо, Тім Ховард відомий своїми виступами у рамці воріт Евертона. У складі "ірисок" американець грав впродовж 10 років.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі