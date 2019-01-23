Ховард анонсировал завершение карьеры футболиста

Экс-голкипер Эвертона и сборной США Тим Ховард решил повесить бутсы на гвоздь.

Вратарь Колорадо Рапидс Тим Ховард сообщил о решении завершить профессиональную карьеру игрока по окончании сезона в МЛС.

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"Я с нетерпением жду начала сезона МЛС, он будет для меня последним. Для сантиментов будет еще много времени. Сейчас я буду наслаждаться каждой минутой игры, прилагать максимум усилий и помогать команде достигать вершин и побеждать",– написал Ховард в Twitter.

Напомним, Тим Ховард известен своими выступлениями в рамке ворот Эвертона. В составе "ирисок" американец играл в течение 10 лет.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі