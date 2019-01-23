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Ховард анонсировал завершение карьеры футболиста

23 января 10:32 45 Читати українською
Ховард анонсировал завершение карьеры футболиста
Тим Ховард / фото из соцсетей

Экс-голкипер Эвертона и сборной США Тим Ховард решил повесить бутсы на гвоздь.

Вратарь Колорадо Рапидс Тим Ховард сообщил о решении завершить профессиональную карьеру игрока по окончании сезона в МЛС.

Ховард пропустил автогол с центра поля в МЛС

"Я с нетерпением жду начала сезона МЛС, он будет для меня последним. Для сантиментов будет еще много времени. Сейчас я буду наслаждаться каждой минутой игры, прилагать максимум усилий и помогать команде достигать вершин и побеждать",– написал Ховард в Twitter.

Напомним, Тим Ховард известен своими выступлениями в рамке ворот Эвертона. В составе "ирисок" американец играл в течение 10 лет.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Теги
Мир Тим Ховард Тим Ховард Колорадо Рапидс
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