"Хотів поцілувати сплячого Ібрагімовіча, мені одразу прилетіли два удари", – екс-партнер Златана по Аяксу

Екс-гравець Аякса Енді ван дер Мейде розповів зворушливу історію за участі брутального нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча.

"Одного разу я сів поруч із Златаном в автобусі, коли ми грали за Аякс.

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Пам'ятаю, він заснув, а я, з огляду на мої гомосексуальні нахили, поцілував його в губи. Через кілька секунд мені прилетіло два удари", – цитує ван дер Мейде Calciomercato.

Нагадаємо, Ібра на початку своєї кар'єри виступав за Аякс у 2001-2004 роках.

В минулому сезоні МЛС брутальний швед провів на полі 27 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 6-ма асистами.

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