toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

"Хотів поцілувати сплячого Ібрагімовіча, мені одразу прилетіли два удари", – екс-партнер Златана по Аяксу

16:23 550 Читать на русском
"Хотів поцілувати сплячого Ібрагімовіча, мені одразу прилетіли два удари", – екс-партнер Златана по Аяксу
Енді ван дер Мейде та Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Аякс

Екс-гравець Аякса Енді ван дер Мейде розповів зворушливу історію за участі брутального нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча.

"Одного разу я сів поруч із Златаном в автобусі, коли ми грали за Аякс.

Ібрагімовіч розповів, чим завершиться серіал "Гра престолів" – обережно, спойлер

Пам'ятаю, він заснув, а я, з огляду на мої гомосексуальні нахили, поцілував його в губи. Через кілька секунд мені прилетіло два удари", – цитує ван дер Мейде Calciomercato.

Нагадаємо, Ібра на початку своєї кар'єри виступав за Аякс у 2001-2004 роках.

В минулому сезоні МЛС брутальний швед провів на полі 27 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 6-ма асистами.

Кополовець: Випадково зайшов у гей-клуб на дискотеку. Я був шокований, а німцям - нормально

Теги
футбольні курйози Енді ван дер Мейде Енді ван дер Мейде Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Аякс Аякс Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
56
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук